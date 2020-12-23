Magazin Doya Doya Moda 23 Aralık puan durumu, günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 23 Aralık puan durumu, günün birincisi kim oldu?

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Doya Doya Moda 23 Aralık puan durumu, günün birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Doya Doya Moda programında 23 Aralık Çarşamba gününün birincisi ve genel anlamda yarışmacıların aldıkları puanlar merak ediliyor.

23 Aralık 2020, Çarşamba 18:38 Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda 2. sezonu tüm hızıyla başlamış durumda. TV 8 ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarından olan Doya Doya Moda'da her gün olduğu gibi 23 Aralık Çarşamba günü de puanlama yapıldı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Doya Doya Moda 2. sezonun da jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez oturuyor.

Puan Durumu

Doya Doya Moda programında 23 Aralık Çarşamba günü puan durumu haberimizde yer alıyor.

Sabiha:14

Birben:9

Bahar:12

Özde:12

Rabia:12

Ayşegül:6

Ceren:13

23 Aralık günün birincisi kim?

Doya Doya Moda programında 23 Aralık Çarşamba gününün birincisi yapılan puanlama sonrasında 14 puanla Sabiha oldu.

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