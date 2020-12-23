Doya Doya Moda 23 Aralık puan durumu, günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 2. sezonu tüm hızıyla başlamış durumda. TV 8 ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarından olan Doya Doya Moda'da her gün olduğu gibi 23 Aralık Çarşamba günü de puanlama yapıldı.

Doya Doya Moda 2. sezonun da jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez oturuyor.

Puan Durumu

Doya Doya Moda programında 23 Aralık Çarşamba günü puan durumu haberimizde yer alıyor.

Sabiha:14

Birben:9

Bahar:12

Özde:12

Rabia:12

Ayşegül:6

Ceren:13

23 Aralık günün birincisi kim?

Doya Doya Moda programında 23 Aralık Çarşamba gününün birincisi yapılan puanlama sonrasında 14 puanla Sabiha oldu.