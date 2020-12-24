Magazin Doya Doya Moda 24 Aralık Perşembe günü birincisi kim? Puan durumu ne?

Doya Doya Moda 24 Aralık Perşembe günü birincisi kim? Puan durumu ne?

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Doya Doya Moda 24 Aralık Perşembe günü birincisi kim? Puan durumu ne?

Doya Doya Moda'da final heyecanı yaklaşıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışma hafta içi her gün 14.15'te ekrana geliyor. 24 Aralık Perşembe konsepti “Etnik Şıklık” oldu. Doya Doya Moda 24 Aralık Perşembe günü birincisi kim? 24 Aralık puan durumu...

24 Aralık 2020, Perşembe 18:12 Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda'da yeni haftanın dördüncü konsepti belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in oturduğu Doya Doya Moda'da 7 yarışmacı, haftanın beş günü belli bir konsept dahilinde yaptıkları kombinlerle yarışıyor. 24 Aralık Perşembe günü birincisi kim? İşte puan durumu...

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24 Aralık birincisi kim?

Doya Doya Moda hafta içi her gün 14.15'te ekrana geliyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın her bölümünde belli bir konsept oluyor. Doya Doya Moda 24 Aralık Perşembe günü yarışmacılar “Etnik Şıklık” konseptiyle yarışıyor. Doya Doya Moda 24 Aralık birincisi 20 tam puanla Sabiha oldu.

24 Aralık Perşembe günü puan durumu

Sabiha : 20

Birben : 11

Rabia : 9

Özde : 19

Ceren : 14

Bahar : 7

Ayşegül : 19 

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