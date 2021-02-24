Doya Doya Moda 24 Şubat puan durumu jürinin verdiği puanların ardından belli olacak. Hafta içi her gün TV 8'de yayınlanan yarışma programında kıyasıya mücadele yaşanıyor. Rekabetin eksik olmadığı program Doya Doya Moda'da 24 Şubat puan durumu nasıl? Bugün kim birinci oldu?

DOYA DOYA MODA 24 ŞUBAT PUAN DURUMU NASIL?

Doya Doya Moda 24 Şubat puan durumu henüz belli olmadı.



