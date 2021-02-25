Magazin Doya Doya Moda 25 Şubat Perşembe puan durumu ne oldu? Günü birincisi kim?

Doya Doya Moda 25 Şubat Perşembe puan durumu ne oldu? Günü birincisi kim?

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Doya Doya Moda 25 Şubat Perşembe puan durumu ne oldu? Günü birincisi kim?

TV 8'in severek takip edilen yarışma programı Doya Doya Moda'da rekabet hız kesmeden sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen programda yarışmacılar her gün farklı konseptte giyiniyor. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri neticesinde de puan tablosu oluşuyor. Doya Doya Moda 25 Şubat puan durumu ne oldu? Doya Doya Moda Perşembe günü birincisi kim? İşte detaylar...

25 Şubat 2021, Perşembe 16:11 Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda 25 Şubat puan tablosu jüri üyelerinin değerlendirmeleri neticesinde belli olacak. Her gün farklı konseptte giyinen yarışmacılar en yüksek puanı almaya çalışıyorlar. Doya Doya Moda perşembe günü birincisi belli oldu mu? İşte yanıtı...

DOYA DOYA MODA 25 ŞUBAT PERŞEMBE PUAN DURUMU

Doya Doya Moda'nın 25 Şubat tarihli puan tablosu henüz belli olmadı. Güncel puan durumu belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

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