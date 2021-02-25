Doya Doya Moda 25 Şubat puan tablosu jüri üyelerinin değerlendirmeleri neticesinde belli olacak. Her gün farklı konseptte giyinen yarışmacılar en yüksek puanı almaya çalışıyorlar. Doya Doya Moda perşembe günü birincisi belli oldu mu? İşte yanıtı...

DOYA DOYA MODA 25 ŞUBAT PERŞEMBE PUAN DURUMU

Doya Doya Moda'nın 25 Şubat tarihli puan tablosu henüz belli olmadı. Güncel puan durumu belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.