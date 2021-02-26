Magazin Doya Doya Moda 26 Şubat Cuma puan tablosu: Haftanın birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? Altın kolyeyi kim aldı?
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Doya Doya Moda 26 Şubat Cuma puan tablosu: Haftanın birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? Altın kolyeyi kim aldı?

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Doya Doya Moda 26 Şubat Cuma puan tablosu: Haftanın birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? Altın kolyeyi kim aldı?

Doya Doya Moda'da haftanın finali heyecanı yaşanıyor. 26 Şubat puan tablosu ile bu hafta bir kişi birinci olacakken bir kişi de yarışmaya veda edecek. Bugün günün konsepti "Doya Doya Moda Gazinosu" oldu. Peki, Doya Doya Moda 26 Şubat Cuma haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte, Doya Doya Moda puan tablosu ile ilgili detaylar...

26 Şubat 2021, Cuma 15:04 Son Güncelleme:
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TV 8 ekranlarının büyük bir ilgi ile takip edilen moda programı yarışması Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Doya Doya Moda 26 Şubat Cuma haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? gibi soruların yanıtları tüm takipçiler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar...

DOYA DOYA MODA 26 ŞUBAT CUMA PUAN TABLOSU

Doya Doya Moda'da 26 Şubat puan durumu henüz belli olmadı. Jüri üyelerinin bugün yapacakları puanlamanın ardından son durum açıklanacak. Ardından birinci olan isim ile elenen isim belirlenecek.

26 ŞUBAT CUMA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda haftanın birincisi ve eleneni açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

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