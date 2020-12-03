Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in oturduğu Doya Doya Moda'da 7 yarışmacı, haftanın beş günü farklı bir konsept dahilinde yaptıkları kombinlerle yarışıyor. Doya Doya Moda 3 Aralık Perşembe günü birincisi kim? Doya Doya Moda 3 Aralık puan durumu...

Doya Doya Moda 3 aralık birincisi kim?

Doya Doya Moda hafta içi her gün 14.15'te ekrana geliyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın her bölümünde belli bir konsept oluyor. Doya Doya Moda 3 Aralık Perşembe günü yarışmacılar “Kendi Stilini Göster” konseptiyle yarıştı. Doya Doya Moda programında 3 Aralık Perşembe gününün birincisi ise Özde oldu.

Doya Doya Moda 3 Aralık puan durumu

Sabiha: 15

Birben: Bugün yarışmadı

Bahar: 15

Özde: 20

Aleyna: 10

Rabia: 18

Ceren: 17