Doya Doya Moda 3 Aralık Perşembe günü birincisi kim? Doya Doya Moda 3 Aralık puan durumu ne?
Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan TV8'in moda yarışması Doya Doya Moda 3 Aralık Perşembe günü birincisi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Hafta içi her gün 14.15'te ekrana gelen Doya Doya Moda'da bugünün konsepti “Kendi Stilini Göster” oldu. Doya Doya Moda 3 Aralık Perşembe günü birincisi kim? Doya Doya Moda 3 Aralık puan durumu...
03 Aralık 2020, Perşembe 18:23 Son Güncelleme:
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Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in oturduğu Doya Doya Moda'da 7 yarışmacı, haftanın beş günü farklı bir konsept dahilinde yaptıkları kombinlerle yarışıyor. Doya Doya Moda 3 Aralık Perşembe günü birincisi kim? Doya Doya Moda 3 Aralık puan durumu...
Doya Doya Moda 3 aralık birincisi kim?
Doya Doya Moda hafta içi her gün 14.15'te ekrana geliyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın her bölümünde belli bir konsept oluyor. Doya Doya Moda 3 Aralık Perşembe günü yarışmacılar “Kendi Stilini Göster” konseptiyle yarıştı. Doya Doya Moda programında 3 Aralık Perşembe gününün birincisi ise Özde oldu.
Doya Doya Moda 3 Aralık puan durumu
Sabiha: 15
Birben: Bugün yarışmadı
Bahar: 15
Özde: 20
Aleyna: 10
Rabia: 18
Ceren: 17