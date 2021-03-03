Doya Doya Moda 3 Mart Çarşamba 2021 puan durumu nasıl? Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu?
Tv8 ekranlarının büyük bir ilgi ile izlenen moda programı yarışması Doya Doya Moda programında kızlar her gün farklı bir konsept için yarışıyor. Doya Doya Moda 3 Mart 2021 puan durumu nasıl? Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtları tüm yarışma takipçileri tarafından merak konusu oldu. Doya Doya Moda'ya dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...
03 Mart 2021, Çarşamba 15:32 Son Güncelleme:
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Tv8'in en iddialı stil yarışması Doya Doya Moda'da bugün yeni bir hafta başladı. Her gün belirlenen konseptlere göre hazırlanana yarışmacılar en iyi kombini yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Doya Doya Moda 3 Mart 2021 puan durumu nedir? Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler...
DOYA DOYA MODA 3 MART ÇARŞAMBA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?
Doya Doya Moda yarışmasında en yüksek puanı alıp günün birincisi olan isim henüz belli olmadı.
DOYA DOYA MODA 3 MART 2021 PUAN DURUMU
Elif:
Ceren:
Rabia:
Ayça:
Birben:
Rüya:
Özde: