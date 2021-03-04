Tv8'in en iddialı stil yarışması Doya Doya Moda'da bugün yeni bir hafta başladı. Her gün belirlenen konseptlere göre hazırlanana yarışmacılar en iyi kombini yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Doya Doya Moda 4 Mart 2021 puan durumu nedir? Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler...

DOYA DOYA MODA 4 MART PERŞEMBE GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Pazartesi başlayan haftasında yoluna tün hızı ile evam eden Doya Doya Moda'da dünün birincisi Ceren oldu. Güzel yarışmacı 20 tam puanla ilk sırayı aldı ve 500 liralık ek bütçenin de sahibi oldu. İkinci basamakta 17 puanla Rabia ve Özde yer aldı. Elif Nil Elden ise 15 puanla üçünü oldu. Ayça ve Birben ise 14 puanı paylaştı. Rüya 8 puanla sonunculuktan kurtulamadı.

DOYA DOYA MODA 4 MART 2021 PUAN DURUMU

Elif: 15 + 18 + 15

Ceren: 15 + 16 + 20

Rabia: 9 + 0 + 17

Ayça: 9 + 10 + 14

Birben: 13 + 18 + 14

Rüya: 13 + 11 + 8

Özde: 12 + 15 + 15







