Magazin Doya Doya Moda 4 Mart perşembe 2021 puan durumu nasıl? Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu?
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Doya Doya Moda 4 Mart perşembe 2021 puan durumu nasıl? Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu?

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Doya Doya Moda 4 Mart perşembe 2021 puan durumu nasıl? Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu?

Tv8 ekranlarının büyük bir ilgi ile izlenen moda programı yarışması Doya Doya Moda programında kızlar her gün farklı bir konsept için yarışıyor. Doya Doya Moda 4 Mart 2021 puan durumu nasıl? Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtları tüm yarışma takipçileri tarafından merak konusu oldu. Doya Doya Moda'ya dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

04 Mart 2021, Perşembe 15:00 Son Güncelleme:
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Tv8'in en iddialı stil yarışması Doya Doya Moda'da bugün yeni bir hafta başladı. Her gün belirlenen konseptlere göre hazırlanana yarışmacılar en iyi kombini yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Doya Doya Moda 4 Mart 2021 puan durumu nedir? Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler...

DOYA DOYA MODA 4 MART PERŞEMBE GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Pazartesi başlayan haftasında yoluna tün hızı ile evam eden Doya Doya Moda'da dünün birincisi Ceren oldu. Güzel yarışmacı 20 tam puanla ilk sırayı aldı ve 500 liralık ek bütçenin de sahibi oldu. İkinci basamakta 17 puanla Rabia ve Özde yer aldı. Elif Nil Elden ise 15 puanla üçünü oldu. Ayça ve Birben ise 14 puanı paylaştı. Rüya 8 puanla sonunculuktan kurtulamadı. 

DOYA DOYA MODA 4 MART 2021 PUAN DURUMU

Elif: 15 + 18 + 15

Ceren: 15 + 16 + 20

Rabia: 9 + 0 + 17

Ayça: 9 + 10 + 14

Birben:  13 + 18 + 14

Rüya: 13 + 11 + 8

Özde: 12 + 15 + 15


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