Tv8'in en iddialı stil yarışması Doya Doya Moda'da bugün yeni bir hafta başladı. Her gün belirlenen konseptlere göre hazırlanana yarışmacılar en iyi kombini yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Doya Doya Moda 5 Mart 2021 puan durumu nedir? Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler...

DOYA DOYA MODA 5 MART CUMA GÜNÜ BİRİNCİSİ KİM?





Elif:

Ceren:

Rabia:

Ayça:

Birben:

Rüya:

Özde:



