Magazin Doya Doya Moda 5 mart cuma 2021 puan durumu nasıl? Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu?
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Doya Doya Moda 5 mart cuma 2021 puan durumu nasıl? Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 5 mart cuma 2021 puan durumu nasıl? Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu?

Magazin

Doya Doya Moda 5 mart cuma 2021 puan durumu nasıl? Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda programında kızlar her gün farklı bir konsept için yarışıyor. Doya Doya Moda 5 Mart 2021 puan durumu nasıl? Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtları tüm yarışma takipçileri tarafından merak konusu oldu. Doya Doya Moda'ya dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

05 Mart 2021, Cuma 14:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tv8'in en iddialı stil yarışması Doya Doya Moda'da bugün yeni bir hafta başladı. Her gün belirlenen konseptlere göre hazırlanana yarışmacılar en iyi kombini yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Doya Doya Moda 5 Mart 2021 puan durumu nedir? Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler...

DOYA DOYA MODA 5 MART CUMA GÜNÜ BİRİNCİSİ KİM?


Elif:

Ceren:

Rabia:

Ayça:

Birben:

Rüya:

Özde:


Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
Bu ünlüler de pandemide ne yapacağını şaşırdı!
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
5 Mart 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
Şirin Sever
07-19 arası sosyalleşme bizi keser mi?
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Olmaz olsun hayranlığınız
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Akşam 7.00'ye kadar
Uğur Alkapar
Bekir Saçar
Sosyetik hanımlar klip oyuncusu oldu
Bekir Saçar
Suna Akyıldız
Diva kendini savundu
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
1 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Harekete geçme zamanı!
Öner Döşer
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Başak Dizer Tatlıtuğ
Funda Duru
Yasemin Candemir
Evlerde yaşanan büyük dönüşüm!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sosyalleşmeyen erkekler
Gökçen Erdoğan
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tuğba Altıntop'un kulak zarı patladı