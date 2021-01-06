Doya Doya Moda'da bugün heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele ettiği yarışmada kıyasıya rekabet sürüyor. Doya Doya Moda'da bugün günün konsepti 'çeyiz sergisi' olarak belirlendi. Peki, en iyi kombini kim yaptı? Gün birincisi kim oldu?

Günün birincisi kim?

Doya Doya Moda 6 Ocak Çarşamba gün birincisi 19 puanla Birben oldu.

Puan durumu nedir?

Doya Doya Moda güncel puan durumu:

Birben : 19

Rabia : 12

Özde : 10

Ceren : 17

Bahar : 14

Ayşegül : 13

Gülnaz : 14