Pratik Bilgiler Doya Doya Moda 9 Aralık Çarşamba günü birincisi kim? Doya Doya Moda 9 Aralık puan durumu ne?

Doya Doya Moda 9 Aralık Çarşamba günü birincisi kim? Doya Doya Moda 9 Aralık puan durumu ne?

Pratik Bilgiler

Doya Doya Moda 9 Aralık Çarşamba günü birincisi kim? Doya Doya Moda 9 Aralık puan durumu ne?

Doya Doya Moda'da şıklık yarışı hız kesmeden devam ediyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve hafta içi her gün 14.15'te ekrana gelen Doya Doya Moda'da bugünün konsepti “Star Parçanı Seç” oldu. Doya Doya Moda 9 Aralık Çarşamba günü birincisi kim? Doya Doya Moda 9 Aralık birincisi ve puan durumu

09 Aralık 2020, Çarşamba 18:25 Son Güncelleme:
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Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da yeni hafta heyecanı başladı. Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in oturduğu Doya Doya Moda'da 7 yarışmacı, haftanın beş günü belli bir konsept dahilinde yaptıkları kombinlerle yarışıyor. Doya Doya Moda 8 Aralık Salı günü birincisi kim? İşte Doya Doya Moda 8 Aralık puan durumu

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Doya Doya Moda 9 Aralık birincisi kim?

Doya Doya Moda hafta içi her gün 14.15'te ekrana geliyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın her bölümünde belli bir konsept oluyor. Doya Doya Moda 9 Aralık Çarşamba günü yarışmacılar “Star Parçanı Seç” konseptiyle yarışıyor. Doya Doya Moda 9 Aralık birincisi Sabiha oldu.

9 Aralık Çarşamba Doya Doya moda puan durumu

Sabiha: 20

Ceren: 6

Rabia: 5

Birben: 15

Tuğba: 5

Bahar: 16

Özde: 16

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