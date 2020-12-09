Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da yeni hafta heyecanı başladı. Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in oturduğu Doya Doya Moda'da 7 yarışmacı, haftanın beş günü belli bir konsept dahilinde yaptıkları kombinlerle yarışıyor. Doya Doya Moda 8 Aralık Salı günü birincisi kim? İşte Doya Doya Moda 8 Aralık puan durumu

Doya Doya Moda 9 Aralık birincisi kim?

Doya Doya Moda hafta içi her gün 14.15'te ekrana geliyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın her bölümünde belli bir konsept oluyor. Doya Doya Moda 9 Aralık Çarşamba günü yarışmacılar “Star Parçanı Seç” konseptiyle yarışıyor. Doya Doya Moda 9 Aralık birincisi Sabiha oldu.

9 Aralık Çarşamba Doya Doya moda puan durumu

Sabiha: 20

Ceren: 6

Rabia: 5

Birben: 15

Tuğba: 5

Bahar: 16

Özde: 16