Doya Doya Moda 9 Aralık Çarşamba günü birincisi kim? Doya Doya Moda 9 Aralık puan durumu ne?
Doya Doya Moda'da şıklık yarışı hız kesmeden devam ediyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve hafta içi her gün 14.15'te ekrana gelen Doya Doya Moda'da bugünün konsepti “Star Parçanı Seç” oldu. Doya Doya Moda 9 Aralık Çarşamba günü birincisi kim? Doya Doya Moda 9 Aralık birincisi ve puan durumu
09 Aralık 2020, Çarşamba 18:25 Son Güncelleme:
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Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da yeni hafta heyecanı başladı. Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in oturduğu Doya Doya Moda'da 7 yarışmacı, haftanın beş günü belli bir konsept dahilinde yaptıkları kombinlerle yarışıyor. Doya Doya Moda 8 Aralık Salı günü birincisi kim? İşte Doya Doya Moda 8 Aralık puan durumu
Doya Doya Moda 9 Aralık birincisi kim?
Doya Doya Moda hafta içi her gün 14.15'te ekrana geliyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın her bölümünde belli bir konsept oluyor. Doya Doya Moda 9 Aralık Çarşamba günü yarışmacılar “Star Parçanı Seç” konseptiyle yarışıyor. Doya Doya Moda 9 Aralık birincisi Sabiha oldu.
9 Aralık Çarşamba Doya Doya moda puan durumu
Sabiha: 20
Ceren: 6
Rabia: 5
Birben: 15
Tuğba: 5
Bahar: 16
Özde: 16