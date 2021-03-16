Türkiye'nin tek büyük beden yarışması Doya Doya Moda'nın yeni bölümü TV8 ekranlarındaki yerini alıyor. İki sezona damga vuran isimlerin bulunduğu Doya Doya Moda All Star'da bugünün puanları da seyirciler tarafından merak ediliyor. Günün konsepti ile 2 saatlik alışveriş süresini doğru kullanmayı hedefleyen yarışmacılar podyumda fırtına estirmek için çaba gösterecek. Peki, Doya Doya Moda All Star 16 Mart Salı kim birinci oldu? Doya Doya Moda puan durumu haberimizde yer alıyor.

16 MART SALI DOYA DOYA MODA ALL STAR GÜNÜN BİRİNCİ KİM?

Doya Doya Moda All Star günün birincisi henüz açıklanmadı.

DOYA DOYA MODA ALL STAR 16 MART PUAN DURUMU

Doya Doya Moda All Star 16 Mart Salı puan durumu henüz açıklanmadı.



