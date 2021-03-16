Magazin Doya Doya Moda All Star 16 Mart Salı kim birinci oldu? Doya Doya Moda puan durumu

Doya Doya Moda All Star 16 Mart Salı kim birinci oldu? Doya Doya Moda puan durumu

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Doya Doya Moda All Star 16 Mart Salı kim birinci oldu? Doya Doya Moda puan durumu

Büyük beden kadınların stil yarışması olan Doya Doya Moda All Star'da yarışmacılar ikinci gün için kıyasıya mücadele ediyor. Birbirinden iddialı ve güzel 7 yarışmacının mücadelesinde bir kez daha izleyiciler televizyon karşısına kilitlenecek ve ardından amansız rekabet başlayacak. Peki, Doya Doya Moda All Star 16 Mart Salı kim birinci oldu? Doya Doya Moda puan durumu...

16 Mart 2021, Salı 16:33 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin tek büyük beden yarışması Doya Doya Moda'nın yeni bölümü TV8 ekranlarındaki yerini alıyor. İki sezona damga vuran isimlerin bulunduğu Doya Doya Moda All Star'da bugünün puanları da seyirciler tarafından merak ediliyor. Günün konsepti ile 2 saatlik alışveriş süresini doğru kullanmayı hedefleyen yarışmacılar podyumda fırtına estirmek için çaba gösterecek. Peki, Doya Doya Moda All Star 16 Mart Salı kim birinci oldu? Doya Doya Moda puan durumu haberimizde yer alıyor.

16 MART SALI DOYA DOYA MODA ALL STAR GÜNÜN BİRİNCİ KİM?

Doya Doya Moda All Star günün birincisi henüz açıklanmadı.

DOYA DOYA MODA ALL STAR 16 MART PUAN DURUMU

Doya Doya Moda All Star 16 Mart Salı puan durumu henüz açıklanmadı.


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