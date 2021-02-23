Magazin Doya doya moda erkekler neden yok?

Doya doya moda erkekler neden yok?

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Doya doya moda erkekler neden yok?

Erkek yarışmacılarının programda yer almamasının ardından 'Doya Doya Moda erkekler neden yok?' sorusu sorulmaya başlandı. Programın takipçileri yarışmacıların akıbeti ile ilgili durumu araştırmayı sürdürüyor. Yarışmanın jüri üyesi Seray Sever, erkek yarışmacıların neden gittiğini açıkladı.

23 Şubat 2021, Salı 15:37 Son Güncelleme:
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Hafta içi yayınlanan fenomen program Doya Doya Moda'nın formatında değişikliğe gidildi. Programın takipçileri erkek yarışmacıları ekranda göremeyince ayrılık nedenini araştırmaya başladı. Doya Doya Moda'nın jüri üyesi Seray Sever, erkek yarışmacılarla ilgili yapılan değişikliği açıklamıştı. İşte Doya Doya Moda'nın formatıyla ilgili son değişiklikler...

DOYA DOYA MODA'DA ERKEKLER NEDEN GİTTİ?

Doya Doya Moda programı kadın yarışmacılarla devam ediyor. Programın 22 Şubat'ta yayınlanan bölümünde 7 kadın yarışmacı performanslarını sergilemişti. Yarışmacı erkeklerle ilgili önemli değişikliği kısa süre önce Seray Sever açıklamıştı.

Seray Sever, erkek yarışmacıların neden gittiğini şu cümlelerle açıklamıştı:

Programda erkek modasına dair çok şey konuştuk ve izleyicilerimiz sizden çok şey öğrendiler. Harika bir renktiniz programımızda. Pazartesi itibariyle 7 kız yarışmamızla programa devam ediyoruz.


22 ŞUBAT 2021 DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?

22 Şubat Pazartesi günü 7 kadın yarışmacı en güzel konsepti oluşturmak için kıyasıya yarıştı. Günün birincisi ise 16 puanla Özde oldu.

22 ŞUBAT 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

  • Rabia: 11
  • Özde:16
  • Rüya: 11
  • Elif: 16
  • Birben: 10
  • Ceren: 15
  • Ayça: 9
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