Doya Doya Moda gün birincisi kim? 28 Ocak 2021 Perşembe puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı?
Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda’da haftanın dördüncü gününe gelindi. Haftanın finalinden bir gün önce büyük beden yarışmacılar yüksek puanları almak için rekabet ediyor. Altın kolye ve saatin sahibi olmak isteyen 7 kadın ve 7 erkek yarışmacının kaderinin gün sonunda yapılan puan durumları belirliyor. 27 Ocak Çarşamba kadınlarda 16 puan alan Özde ve Rabia, erkeklerde 20 puan alan Erhan birinci oldu. Peki Doya Doya Moda gün birincisi kim? 28 Ocak 2021 Perşembe puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı?
28 Ocak 2021, Perşembe 17:42 Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu bugün açıklanıyor. Stil konusunda yüksek puanları toplayan yarışmacı gün birincisi olma şansı yakalarken en düşük puanı alan yarışmacı haftanın finalinde eleniyor. Renkli ve bir o kadar da mücadele dozu yüksek olan Doya Doya Moda gün birincisi kim? 28 Ocak 2021 Perşembe puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı?
Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Ivana Sert'in jüri olduğu yarışmada haftanın üçüncü günü için kadınlar ve erkekler en yüksek puanları alarak günü birinci tamamlamak istiyor. Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu haberimizde.
Doya Doya Moda 28 Ocak Perşembe günün birincisi kim?
28 Ocak 2021 gün birincisi ve puan durumu henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Doya Doya Moda programında 28 Ocak Perşembe günü puan durumu;
Ceren:
Bahar:
Özde:
Rabia:
Ayşegül:
Tuğçe:
Birben:
Erkek Yarışmacılar
Adnan:
Emre:
Erhan:
Ufuk:
Mehmet:
Batıcan: