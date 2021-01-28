Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu bugün açıklanıyor. Stil konusunda yüksek puanları toplayan yarışmacı gün birincisi olma şansı yakalarken en düşük puanı alan yarışmacı haftanın finalinde eleniyor. Renkli ve bir o kadar da mücadele dozu yüksek olan Doya Doya Moda gün birincisi kim? 28 Ocak 2021 Perşembe puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı?

Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Ivana Sert'in jüri olduğu yarışmada haftanın üçüncü günü için kadınlar ve erkekler en yüksek puanları alarak günü birinci tamamlamak istiyor. Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu haberimizde.

Doya Doya Moda 28 Ocak Perşembe günün birincisi kim?

28 Ocak 2021 gün birincisi ve puan durumu henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

Doya Doya Moda programında 28 Ocak Perşembe günü puan durumu;

Ceren:

Bahar:

Özde:

Rabia:

Ayşegül:

Tuğçe:

Birben:

Erkek Yarışmacılar

Adnan:

Emre:

Erhan:

Ufuk:

Mehmet:

Batıcan: