Doya Doya Moda kim elendi 11 Aralık? Doya Doya Moda haftanın finalinde...
Doya Doya Moda haftanın finalinde heyecan dolu dakikalar yaşanacak. Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda haftanın finalinde yarışmaya kim veda edecek merak konusu. Haftanın finalinde yarışmacılar yine kıyasıya rekabet ediyor.
11 Aralık 2020, Cuma 18:01 Son Güncelleme:
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Tv8'in heyecanla takip edilen moda yarışması Doya Doya Moda haftanın finali ile bugün izleyici karşısına çıkıyor. Jürisinde Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kadir Doğulu ve Uğurkan Erez'in yer aldığı Doya Doya Moda haftanın finalinde neler olacak merak konusu.
Doya Doya Moda haftanın finalinde kim elendi?
Doya Doya Moda haftanın finalinde en çok puanı alan yarışmacı birinci olarak kolye ödülünü alırken; en az puan alan yarışmacı ise yarışmaya veda edecek. Doya Doya Moda'da elenen isim Tuğba oldu.
Doya Doya Moda haftanın birincisi kim?
Doya Doya Moda yarışmasında haftanın en çok puanını alıp altın kolyenin sahibi olan isim ise 104 puanla Sabiha Küçükislamoğlu oldu.
Doya Doya Moda 11 Aralık haftalık puan durumu
Bahar: 11
Birden: 18
Sabiha: 20
Tuğba: 14
Özde: 17
Ceren: 17
Rabia: 10
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