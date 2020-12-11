Tv8'in heyecanla takip edilen moda yarışması Doya Doya Moda haftanın finali ile bugün izleyici karşısına çıkıyor. Jürisinde Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kadir Doğulu ve Uğurkan Erez'in yer aldığı Doya Doya Moda haftanın finalinde neler olacak merak konusu.

Doya Doya Moda haftanın finalinde kim elendi?

Doya Doya Moda haftanın finalinde en çok puanı alan yarışmacı birinci olarak kolye ödülünü alırken; en az puan alan yarışmacı ise yarışmaya veda edecek. Doya Doya Moda'da elenen isim Tuğba oldu.

Doya Doya Moda yarışmasında haftanın en çok puanını alıp altın kolyenin sahibi olan isim ise 104 puanla Sabiha Küçükislamoğlu oldu.

Doya Doya Moda 11 Aralık haftalık puan durumu

Bahar: 11

Birden: 18

Sabiha: 20

Tuğba: 14

Özde: 17

Ceren: 17

Rabia: 10