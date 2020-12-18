Magazin Doya Doya Moda kim elendi? 18 Aralık birincisi kim oldu? Altın kolyeyi kim aldı?

Doya Doya Moda kim elendi? 18 Aralık birincisi kim oldu? Altın kolyeyi kim aldı?

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Doya Doya Moda kim elendi? 18 Aralık birincisi kim oldu? Altın kolyeyi kim aldı?

TV8 ekranlarının sevilen giyim yarışması Doya Doya Moda’da bir eleme bölümü daha sonuna gelindi. Her hafta yeni yarışmacıların da dahil olduğu 18 Aralık tarihli bölümünde haftalık puanlar ortaya çıkacak, yarışmadan elenen isim belli olacak. ‘Doya Doya Moda'da kim elendi? Haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu?’ sorularına yanıt dakikalar sonra gelecek.

18 Aralık 2020, Cuma 18:30 Son Güncelleme:
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İkinci sezonuyla kaldığı yerden devam eden Doya Doya Moda’dan elenecek isim geri sayım devam ediyor. Günün konseptine uygun kombinleri ile jüri karşısına çıkacak yarışmacılardan bir tanesi haftanın birincisi seçilirken; bir yarışmacı bu hafta Doya Doya Moda'dan elenecek.

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Haftanın konsepti

TV8'de yayımlanan ve moda severlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği reyting rekortmeni Doya Doya Moda'da haftanın finali geldi çattı. Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever'in jüri üyeliğini yaptığı fenomen yarışmada haftanın beşinci gününde yarışmacılar kıyasıya rekabet içine girdi. Pendik'te 2 saatlik alışverişe çıkan yarışmacıların bütçeleri 600 TL iken, konsept ise Kemal Doğulu'nun Konseptleri oldu.

18 Aralık kolyeyi kim aldı?

Hafta boyunca iyi puanlar alarak cuma günü konseptini de en güzel şekilde kombinleyen Birben Coşkun haftanın birincisi olarak altın kolyenin sahibi oldu. 

18 Aralık kim elendi?

Doya Doya Moda yarışmasının jürisi olan Kemal Doğulu, bu hafta kimsenin elenmediğini açıkladı.

Doya Doya Moda puan durumu

Ceren: 40

Rabia: 24

Birben: 40

Bahar: 36

Özde: 24

Ayşegül: 27

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