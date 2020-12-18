İkinci sezonuyla kaldığı yerden devam eden Doya Doya Moda’dan elenecek isim geri sayım devam ediyor. Günün konseptine uygun kombinleri ile jüri karşısına çıkacak yarışmacılardan bir tanesi haftanın birincisi seçilirken; bir yarışmacı bu hafta Doya Doya Moda'dan elenecek.

Haftanın konsepti

TV8'de yayımlanan ve moda severlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği reyting rekortmeni Doya Doya Moda'da haftanın finali geldi çattı. Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever'in jüri üyeliğini yaptığı fenomen yarışmada haftanın beşinci gününde yarışmacılar kıyasıya rekabet içine girdi. Pendik'te 2 saatlik alışverişe çıkan yarışmacıların bütçeleri 600 TL iken, konsept ise Kemal Doğulu'nun Konseptleri oldu.

18 Aralık kolyeyi kim aldı?

Hafta boyunca iyi puanlar alarak cuma günü konseptini de en güzel şekilde kombinleyen Birben Coşkun haftanın birincisi olarak altın kolyenin sahibi oldu.

18 Aralık kim elendi?

Doya Doya Moda yarışmasının jürisi olan Kemal Doğulu, bu hafta kimsenin elenmediğini açıkladı.

Doya Doya Moda puan durumu

Ceren: 40

Rabia: 24

Birben: 40

Bahar: 36

Özde: 24

Ayşegül: 27