Doya Doya Moda kim elendi? 25 Aralık birincisi kim?
Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda'da haftanın finali cuma günleri izleyici ile buluşuyor. En çok puanı alan yarışmacı kolye ödülünün sahibi olurken en düşük puanı toplayan yarışmacı ise yarışmaya veda edecek. 25 Aralık Doya Doya Moda'da kim elendi? Belli oldu mu?
25 Aralık 2020, Cuma 17:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
TV8'in heyecanla takip edilen moda yarışması Doya Doya Moda haftanın finalinde yine heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Jürisinde Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in yer aldığı moda yarışmasında haftanın finali yapılıyor. Doya Doya Moda haftanın finali 14.15'te başladı.
25 Aralık Cuma günü kim elendi?
Doya Doya Moda'da yarışmacılar en çok puanı toplayabilmek için yaptıkları kombinleri sergilemeye devam ediyor. Bu hafta ise eleme gerçekleşmedi.
Doya Doya Moda 25 Aralık cuma günü haftanın birincisi kim?
Doya Doya Moda yarışmasında bu haftayı birinci tamamlayıp altın kolyenin sahibi Sabiha oldu.
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN