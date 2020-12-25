Doya Doya Moda kim elendi? 25 Aralık birincisi kim?

TV8'in heyecanla takip edilen moda yarışması Doya Doya Moda haftanın finalinde yine heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Jürisinde Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in yer aldığı moda yarışmasında haftanın finali yapılıyor. Doya Doya Moda haftanın finali 14.15'te başladı.

25 Aralık Cuma günü kim elendi?

Doya Doya Moda'da yarışmacılar en çok puanı toplayabilmek için yaptıkları kombinleri sergilemeye devam ediyor. Bu hafta ise eleme gerçekleşmedi.

Doya Doya Moda 25 Aralık cuma günü haftanın birincisi kim?

Doya Doya Moda yarışmasında bu haftayı birinci tamamlayıp altın kolyenin sahibi Sabiha oldu.



