Ivana Sert, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda'da büyük beden ve kilolu 7 kadın hafta içi her gün şıklık yarışına giriyor. TV8 ekranlarında yayınlanan moda yarışmasında, yarışmacılar her gün farklı bir konseptle jüri karşısına çıkıyor. Doya Doya Moda yarışmacılarına 7 erkek yarışmacı da eşlik ediyor. Peki, 29 Ocak Cuma kim elendi? Doya Doya Moda 29 Ocak haftanın birincisi kim? Altın kolyeyi kim aldı?

Doya Doya Moda 29 Ocak Cuma puan durumu

Günün puanı

Mehmet : 31

Ahmet: 30

Erhan: 35

Batıcan:27

Adnan: 36

Ufuk: 29

Emre: 33

Bahar: 30

Ayşegül: 28

Birben: 22

Rabia: 30

Ceren: 33

Özde: 32

Tuğçe: 31

29 Ocak Cuma günü haftanın birincisi kim oldu? Altın kolyeyi kim aldı?

Doya Doya Moda haftanın birincisi kadınlarda 98 puanla Ceren oldu. Erkeklerde ise 105 puanla Adnan oluyor.

Doya Doya Moda bu hafta kim elendi?

Doya Doya Moda da bu hafta Ufuk, Batıcan ve Ahmet potaya kaldı. Elenen isim ise Ufuk oldu. Kadınlarda ise bu hafta potada Birben ve Ayşegül yer aldı. Elenen isim ise Ayşegül oldu.