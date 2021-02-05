Doya Doya Moda'da bu hafta elenen isim bugün belli oluyor! Ivana Sert, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu büyük beden ve kilolu 7 kadın hafta içi her gün şıklık yarışına giriyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da yarışmacılar her gün farklı bir konseptle jüri karşısına çıkıyor. Doya Doya Moda yarışmacılarına 7 erkek yarışmacı da eşlik ediyor. Peki, 5 Şubat haftanın birincisi kim oldu? Bugün kim elendi?

Doya Doya Moda 5 Şubat Cuma puan durumu

Kızların finalde aldığı puan

Birben

Rabia

Özde

Ceren

Bahar

Selin

Tuğçe

Erkeklerin finalde aldığı puan

Batıcan

Mehmet

Adnan

Emre

Ali

Erhan

Ahmet

Haftanın birincisi kim? Altın kolyeyi kim aldı? Saat kimin oldu?

Doya Doya haftanın birincisi henüz belli olmadı.

Doya Doya Moda bu hafta kim elendi?

Doya Doya Moda'nın bu hafta elenen isim henüz belli olmadı.