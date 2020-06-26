Doya Doya Moda'da bugün günün konsepti "Mezuniyet Partisi"ydi. Mezuniyet Partisi konseptiyle yarışan hanımlar şıklıklarıyla göz doldurdu. Peki Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda'da haftanın finalinde eleme potasına çıkan isimler Gamze ve Emel oldu. Doya Doya Moda'da bu hafta eleme olmadı. Kemal Doğulu, büyük finale 1 hafta kala eleme yapmama kararı aldıklarını ve 6 finalist belirlediklerini açıkladı. Kalan yarışmacıların tamamı finalist oldu.

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Jüriden en yüksek puanı alarak kolyeyi kazanan yarışmacı geçen haftanın da birincisi olan Hanzade oldu. Hanzade 77 puanla üçüncü kolyesini almış oldu.

26 Haziran puan durumu ise şöyle;

Gamze 34

Sündüz 34

Hanzade: 31

Su: 17

Betül: 31

Emel: 26







