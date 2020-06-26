Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? (26 Haziran Doya Doya Moda)
Moda programı Doya Doya Moda ilgiyle izleniyor. Büyük beden 7 kadının birbirleriyle yarıştığı yarışma programı Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim? Detaylar haberimizde...
26 Haziran 2020, Cuma 20:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Doya Doya Moda'da bugün günün konsepti "Mezuniyet Partisi"ydi. Mezuniyet Partisi konseptiyle yarışan hanımlar şıklıklarıyla göz doldurdu. Peki Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu?
Doya Doya Moda'da haftanın finalinde eleme potasına çıkan isimler Gamze ve Emel oldu. Doya Doya Moda'da bu hafta eleme olmadı. Kemal Doğulu, büyük finale 1 hafta kala eleme yapmama kararı aldıklarını ve 6 finalist belirlediklerini açıkladı. Kalan yarışmacıların tamamı finalist oldu.
Doya Doya Moda'da haftanın birincisi
Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Jüriden en yüksek puanı alarak kolyeyi kazanan yarışmacı geçen haftanın da birincisi olan Hanzade oldu. Hanzade 77 puanla üçüncü kolyesini almış oldu.
26 Haziran puan durumu ise şöyle;
Gamze 34
Sündüz 34
Hanzade: 31
Su: 17
Betül: 31
Emel: 26
https://www.instagram.com/tv/CB5lN9kDsvv/?utm_source=ig_web_copy_link