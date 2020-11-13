TV8'in sevilen moda yarışması Doya Doya Moda 13 Kasım 2020 haftanın finali ile ekrana geldi. Jürisinde Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in yer aldığı Doya Doya Moda haftanın finalinde bir kişi yarışmaya veda ederken, bir kişi de kolyenin sahibi oldu. Doya Doya Moda'da haftanın son gününde yarışmaya kim veda etti?

Doya Doya Moda her hafta olduğu gibi bu cuma da haftanın finaliyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın son gününde yarışmacılar elenmemek ve birinci olabilmek için mücadele etti. Doya Moda'nın 13 Kasım'da yayımlanan bölümünde yarışmacılar, günün konsepti olarak 'Kemal'in Konseptleri'nde jüri üyelerinin karşısına çıktı.

Doya Doya Moda’dan bu hafta elenen isim Funda Hayırlıoğlu oldu.

13 Kasım 2020 Cuma günü Doya Doya Moda yarışmasında haftanın birincisi ise 80 puanla Birben Coşkun oldu.

Dilan Birben Coşkun kimdir?

Dilan Birben Coşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zamanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, “Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler” demişti.