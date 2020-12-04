Doya Doya Moda'da bugün kim elendi? 4 Aralık 2020 puan durumu ile Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen ismi...
Tv8 ekranlarının gündüz kuşağı yarışma programında bugün haftanın finali ekranlara gelirken izleyenler Doya Doya Moda’da kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı arıyor. 42 beden ve üzeri kadın yarışmacılarının moda alanında yarıştığı program hafta içi her gün izleyenlerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Jüri üyelerinin belirlediği konseptlere uygun kombini yapma telaşı içinde olan yarışmacılardan bu hafta programa kimin veda edeceği bugün belli olacak. Peki, 4 Aralık Doya Doya Moda’da kim elendi, kim birinci oldu? Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen ismi belli oluyor…
04 Aralık 2020, Cuma 18:22 Son Güncelleme:
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Ekranların sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'da haftanın final günü için heyecan dorukta. 42 beden ve üzerinde olan kadın yarışmacıların hafta içi her gün belirlenen konseptlere ve kendilerine uygun şekilde kombin yapma mücadelesi verdiği yarışmada bu hafta yarışmada altın kolyenin sahibinin kimin olacağı merak edilirken öte yandan yarışmaya veda edecek isim de belirlenecek. Peki, 4 Aralık Bugün Doya Doya Moda'da kim elendi, kim gitti? Doya Doya Moda haftanın birincisi belli oldu mu?
Ekranların sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'da haftanın final heyecanı sürüyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günü konseptlerinin ardından Cuma günü yine kendilerine en yakışan ve konsepte uygun kombinleri yapacak olan yarışmacılar izleyenleri ekran başına kilitliyor. Günün kombini güzellik yarışmasında final gecesi olarak belirlendi. Doya Doya Moda yarışmasını bu hafta 93 puanla Rabia kolyenin sahibi oldu.
Doya Doya Moda kim elendi?
Elenen isim program sonunda belli olacak. Doya Doya Moda haftanın finali 14.15'te başlıyor. Doya Doya Moda yarışmasına bu hafta veda eden isim ise Aleyna oldu.
4 Aralık puan durumu
Ceren: 20
Bahar: 22
Özde: 24
Rabia: 33
Sabiha: 28
Birben: 25
Aleyna: 20