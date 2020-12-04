Ekranların sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'da haftanın final günü için heyecan dorukta. 42 beden ve üzerinde olan kadın yarışmacıların hafta içi her gün belirlenen konseptlere ve kendilerine uygun şekilde kombin yapma mücadelesi verdiği yarışmada bu hafta yarışmada altın kolyenin sahibinin kimin olacağı merak edilirken öte yandan yarışmaya veda edecek isim de belirlenecek. Peki, 4 Aralık Bugün Doya Doya Moda'da kim elendi, kim gitti? Doya Doya Moda haftanın birincisi belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'da haftanın final heyecanı sürüyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günü konseptlerinin ardından Cuma günü yine kendilerine en yakışan ve konsepte uygun kombinleri yapacak olan yarışmacılar izleyenleri ekran başına kilitliyor. Günün kombini güzellik yarışmasında final gecesi olarak belirlendi. Doya Doya Moda yarışmasını bu hafta 93 puanla Rabia kolyenin sahibi oldu.

Elenen isim program sonunda belli olacak. Doya Doya Moda haftanın finali 14.15'te başlıyor. Doya Doya Moda yarışmasına bu hafta veda eden isim ise Aleyna oldu.

4 Aralık puan durumu

Ceren: 20

Bahar: 22

Özde: 24

Rabia: 33

Sabiha: 28

Birben: 25

Aleyna: 20



