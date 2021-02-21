Doya Doya Moda'da değişiklik: Erkekler neden yok?
Doya Doya Moda’nın 19 Şubat tarihli bölümünde formatta bir kez daha değişikliğe gidildi. Rabia ve Adnan’ın birinci olduğu haftanın finalinde Seray Sever, erkek yarışmacılar için verilen kararı açıkladı. Peki, Doya Doya Moda’da erkekler neden yok, bütün erkek yarışmacılar elendi mi?
21 Şubat 2021, Pazar 15:43 Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda yoluna kadın yarışmacılarla devam ediyor. 22 Şubat tarihli bölüm itibariyle 7 kadın yarışmacı mücadelesine devam edecek. Yarışmadaki performans değişikliğini Seray Sever açıklamıştı.
Tek tek erkek yarışmacıları sahneye alan Seray Sever, alınan kararı şu sözlerle duyurdu:
"Programda erkek modasına dair çok şey konuştuk ve izleyicilerimiz sizden çok şey öğrendiler. Harika bir renktiniz programımızda. Pazartesi itibariyle 7 kız yarışmamızla programa devam ediyoruz."