Magazin Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? 17 Şubat 2021 Çarşamba puan durumu

Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? 17 Şubat 2021 Çarşamba puan durumu

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Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? 17 Şubat 2021 Çarşamba puan durumu

Ekranların fenomen yarışma programı Doya Doya Moda'da heyecan dolu dakikalar yaşanmaya devam ediliyor. Kızlar ve erkeklerin birlikte yarıştığı programda bugün günün konsepti 'ayakkabı ve kemer şıklığı' olarak belirlendi. Peki, Doya Doya Moda 17 Şubat 2021 puan tablosu nedir? Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? Moda yarışması ile ilgili merak edilenler...

17 Şubat 2021, Çarşamba 16:22 Son Güncelleme:
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Tv8'in büyük bir ilgi ile takip edilen moda programı yarışması Doya Doya Moda'da yarışmacılar her gün belirli konseptlere göre hazırlanıyorlar. Kızlar ve erkeklerin birlikte yarıştığı programda bugün günün konsepti 'ayakkabı ve kemer şıklığı' olarak belirlendi. Peki, Doya Doya Moda 17 Şubat 2021 puan tablosu nasıl? Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? Merak edilenler haberimizde.

Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda'da günün birincisi kadınlarda 20 tam puanla Rabia oldu. Erkeklerde ise 19 puanla Adnan oldu.

Doya Doya Moda 17 Şubat Çarşamba puan durumu

Birben: 8

Rabia: 20

Özde: 14

Ceren: 16

Elif Nil: 8

Tuğçe: 11

Batıcan: 14

Ali Nail: 14

Mehmet: 15

Adnan: 19

Meriç: 13

Arif: 12

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