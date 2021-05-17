Magazin Doya Doya Moda'da kim elendi, Yaren mi elendi?

Doya Doya Moda'da kim elendi, Yaren mi elendi?

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Doya Doya Moda'da kim elendi, Yaren mi elendi?

Doya Doya Moda'da en son 14 Mayıs Cuma günü izleyicilerle buluşmuştu. Bayram haftasında kolyenin sahibi olmak isteyen isimler son puanlamalar ile haftanın liderini belirlediler. Totalde en çok puanı alan kişi ise kolyenin kazananı oldu. En az puanı alan isim ise Doya Doya Moda'ya veda etti. Peki, Doya Doya Moda'da kim elendi, Yaren mi elendi?

17 Mayıs 2021, Pazartesi 14:02 Son Güncelleme:
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14 Mayıs Doya Doya Moda haftanın birincisi cuma günü verilen puanların ardından belirlendi. Gergin anların da yaşandığı Doya Doya Moda finalinde yarışmacılar hem haftanın galibi olabilmek hem de programda kalabilmek için mücadele ettiler.Doya Doya Moda All Star'da haftanın birincisi Ferdanur oldu. Yarışmaya veda eden isim ise Yaren olarak açıklandı.

DOYA DOYA MODA YAREN KİMDİR?

Doya Doya Moda Yaren, 23 yaşında. Normalde gazeteci ancak aktif olarak büyük beden mankenlik yapıyor. 44 beden olan yarışmacı, aslen Ordulu ancak doğma büyüme İstanbul'da yaşıyor.

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