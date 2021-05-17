14 Mayıs Doya Doya Moda haftanın birincisi cuma günü verilen puanların ardından belirlendi. Gergin anların da yaşandığı Doya Doya Moda finalinde yarışmacılar hem haftanın galibi olabilmek hem de programda kalabilmek için mücadele ettiler.Doya Doya Moda All Star'da haftanın birincisi Ferdanur oldu. Yarışmaya veda eden isim ise Yaren olarak açıklandı.

DOYA DOYA MODA YAREN KİMDİR?

Doya Doya Moda Yaren, 23 yaşında. Normalde gazeteci ancak aktif olarak büyük beden mankenlik yapıyor. 44 beden olan yarışmacı, aslen Ordulu ancak doğma büyüme İstanbul'da yaşıyor.