Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi Umut Eker kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi Umut Eker oldu. Daha önce de benzer programlarda yer alan Umut Eker, tarzıyla dikkat çeken isimlerden biri. İşte Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi Umut Eker hakkında bilgiler...
22 Mart 2021, Pazartesi 11:19 Son Güncelleme:
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Umut Eker, 1983 yılında dünyaya geldi. Babası finans uzmanıydı. Umut Eker, babasının isteği ve ısrarı ile açıköğretimde bankacılık ve sigortacılık eğitimi almaya başladı ancak bitiremeden yarıda bıraktı. Tarkan, Ziynet Sali, Beyazıt Öztürk, Bengü, Emre Altuğ, Gülçin Ergül gibi ünlülere stil danışmanlığı yaptı. Yıllardır birlikte olduğu Simay Bülbül'den sonra Naz Elmas ve Gonca Vuslateri'yle de aşk yaşayan ünlü model, manken Didem Soydan'ın çok yakın arkadaşı ve kendisinin stil danışmanlığını yapıyor.
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