Umut Eker, 1983 yılında dünyaya geldi. Babası finans uzmanıydı. Umut Eker, babasının isteği ve ısrarı ile açıköğretimde bankacılık ve sigortacılık eğitimi almaya başladı ancak bitiremeden yarıda bıraktı. Tarkan, Ziynet Sali, Beyazıt Öztürk, Bengü, Emre Altuğ, Gülçin Ergül gibi ünlülere stil danışmanlığı yaptı. Yıllardır birlikte olduğu Simay Bülbül'den sonra Naz Elmas ve Gonca Vuslateri'yle de aşk yaşayan ünlü model, manken Didem Soydan'ın çok yakın arkadaşı ve kendisinin stil danışmanlığını yapıyor.



