Doyumsuz manzara: Cunda Adası seyir terası

‘Ayvalık doğal yaşamı koruyor´ sloganı ve Kaymakam Gökhan Görgülüarslan'ın girişimi ile hazırlanan, Ayvalık Ticaret Odası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) iş birliğiyle de hayata geçirilen projenin ilk etabındaki seyir terası tamamlandı.

En büyük tabiat parkı olma özelliğini taşıyor

Pınarboğazı mevkisine yapılan seyir terası, hizmete açıldı. 70 metrekarelik seyir terası, çelik konstrüksiyon üzerine ağaç malzemeden inşa edildi. Kuş ve bitki türleri açısından zengin biyolojik çeşitliliğe sahip Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, Türkiye’nin denize sınırları da olan en büyük tabiat parkı olma özelliğini taşıyor.



