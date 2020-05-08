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Seyahat Doyumsuz manzara: Cunda Adası seyir terası

Doyumsuz manzara: Cunda Adası seyir terası

Seyahat

Doyumsuz manzara: Cunda Adası seyir terası

Balıkesir’in Ayvalık Adaları Tabiat Parkı manzarasına hakim noktalarından Cunda Adası'ndaki Pınarboğazı mevkisine, seyir terası yapıldı.

08 Mayıs 2020, Cuma 08:44 Son Güncelleme:
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‘Ayvalık doğal yaşamı koruyor´ sloganı ve Kaymakam Gökhan Görgülüarslan'ın girişimi ile hazırlanan, Ayvalık Ticaret Odası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) iş birliğiyle de hayata geçirilen projenin ilk etabındaki seyir terası tamamlandı.

En büyük tabiat parkı olma özelliğini taşıyor

Pınarboğazı mevkisine yapılan seyir terası, hizmete açıldı. 70 metrekarelik seyir terası, çelik konstrüksiyon üzerine ağaç malzemeden inşa edildi. Kuş ve bitki türleri açısından zengin biyolojik çeşitliliğe sahip Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, Türkiye’nin denize sınırları da olan en büyük tabiat parkı olma özelliğini taşıyor.


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