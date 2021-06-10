İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer’i (48) boğazını kesip yakarak katleden Kemal Ayyıldız (32) hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Aralık 2020’de Bağlarbaşlı Mahallesi Karangil Sokağı Barış Apartmanı’nda Aylin Sözer’i öldüren şüpheli Kemal Ayyıldız hakkındaki yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı. İddianamede şüpheli Ayyıldız’ın "Tasarlayarak bir suçu gizlemek delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca şüpheli Ayyıldız’ın "Silahla konutta yağma", "Mala zarar verme", "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "Bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık" suçlarından toplamda 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. İddianamede şüpheli Kemal Ayyıldız hakkında haksız tahrik nedeni oluşturan davranışlar tespit edilmediğinden verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanmaması talep edildi. Ayyıldız’a verilecek cezada takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması da istendi.

IBAN GÖNDEREN KİŞİNİN DE HAPSİ İSTENDİ

Ayrıca bir diğer şüpheli Murat D. hakkında da olay günü Kemal Ayyıldız’a IBAN gönderdiği gerekçesiyle "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna teşebbüs" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Hazırlanan iddianamede Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianame kabul ederse şüpheliler hakim karşısına çıkacak.





Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA)