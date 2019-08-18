Medicana Sivas Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doktor Hatice Balaban, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'da rakip oyuncu Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren ve ambulansla hastaneye kaldırılan kaleci Mamadou Samassa'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Balaban, kaleci Samassa'nın hastaneye geldiğinde hem nörolojik durum hem de hayati fonksiyonlar açısından normal olduğunu söyledi.

"BİR PROBLEM ÇIKACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Samassa'yı kısa bir dönem gözlem altında tuttuktan sonra gerekli bütün görüntüleme yöntemlerini uyguladıklarını dile getiren Balaban, şunları kaydetti:

"Beyin tomografisinde, göğüs ve karın değerlendirmelerinde hiçbir patoloji saptanmadı. Şu anda da durumu gayet iyi, bütün vital bulguları, nörolojik durumu stabil ama hastamızı yine 24 saat gözlem altında tutacağız. Bir problem çıkacağını düşünmüyoruz fakat sıkı denetim altında bulunması onun sağlığı açısından önemli. Önerilen de budur. Umarım yarın sağlıklı bir şekilde taburcu edeceğiz."

"OYUNCUMUZUN GENEL DURUMU GAYET İYİ"

Demir Grup Sivasspor Kulübü'nün doktoru Burak Ayyıldız da, kulübün internet sitesinde, Samassa'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kaleci Mamadou Samassa'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Kalecimiz Mamadou Samassa, ilk yarının son dakikalarında Beşiktaşlı futbolcu Tyler Boyd ile çarpışması neticesinde, göğüs kafesine ve karnının üst kısmına aldığı darbe sonucu düşerek başının arka kısmını saha zeminine çarptı. Ardından, yaşadığı baş dönmesi, bilinç bulanıklığı ve net görememe şikayetleri ile oyuncumuzun oyuna devam edemeyeceği ve hastaneye sevkine karar verildi. Medicana Sivas Hastanesi acil servisinde yapılan tetkik ve değerlendirmeler neticesinde oyuncumuzda hayati tehlike oluşturacak bir durum tespit edilmedi. Oyuncumuzun genel durumu gayet iyi. Kontrol amaçlı, bu gece hastanede yatırılması planlandı."

AA