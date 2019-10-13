Dr. Ender Saraç, “Erkekler direnç egzersizi yapmalı”

Doktor Ender Saraç Biga’da katıldığı programda sağlıklı bir yaşamın püf noktalarını paylaştı ve egzersizin önemini anlattı. Dr. Saraç, “Kendimize iyi bakmakla yükümlüyüz. Birinci kural doğru seçim yapmaktır. 'Bundan sonraki günlerimi mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşayacağım ve kötü alışkanlıklarımdan da kurtulacağım. Kendime çok iyi bakacağım' diye kendimize söz verelim. Kendimize çok iyi bakmak zorundayız” diye konuştu.

‘Erkeklerde ideal beden ölçüsü 94, kadınlarda ise 88 santimetre’

Herkesin hayatında mutlaka egzersizin olması gerektiğini ifade eden Dr. Saraç, “Obez olmayacağız, mutlaka egzersiz yapacağız. Maalesef çok hareketsiz yaşıyoruz. Erkeklerimiz de kadınlarımız da tembelleşti. Erkekler direnç egzersizi yapmalı, ağırlık çalışmalıdır. Kadınlarımıza da lütfen hareket edin diyorum. Büyüklerimiz ok atardı, at binerdi, odun keserdi, doğum yapar üç gün sonra tarlada çalışırdı, odun taşır soba yakardı. Yani hareket halindeydi ve çalışıyordu. Erkeklerde ideal beden ölçüsü 94 santimetre, kadınlarda ise 88 santimetredir ve bu ölçüler geçilmemelidir” dedi.

‘Yılda iki kez hacamat yaptırın’

Şekerli asitli meşrubatların tüketilmemesi yönünde uyarıda bulunan Dr. Saraç, “Maça çayı dediğimiz yeşil çayı, ıhlamur, melisa, papatya, rezene gibi bitkiler ile ayran, maden suyu tüketin. Baharatlar da hayatımızda çok önemlidir. Baharatlardan birinci sıraya zerdeçalı koyuyorum. Günde 1,5 tatlı kaşığı zerdeçalı zeytinyağ ile tüketin ve kansere karşı korunun, karaciğerlerinizi temizleyin. Ayrıca zencefil, sumak, kırmızı pul biber, karabiberi mutfaklarınızdan eksik etmeyin. Mevsimine göre meyve sebze tüketin. Bol su için. Organik ürünler tüketmeyi ihmal etmeyin. Ben yılda üç kez hacamat yaptırıyorum. Herkese de yılda iki kez hacamat yaptırmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

(İHA)