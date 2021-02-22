Koronavirüs ile mücadelede yalnızca ABD'nin değil dünyanın da dikkatle dinlediği isimlerin başında gelen Dr. Anthony Fauci, "Amerikalıların 2022'de maske takmaya devam etmeleri mümkün" açıklaması yaptı.

ABD Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Fauci, daha fazla aşı uygulandıkça Covid-19'un yayılması için alınan tedbirlerin de giderek artan şekilde esnetileceğini vurguladı.

ABD'de Covid-19 sonucu ilk hastanın hayatını kaybetmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçerken, ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı 500 bine yaklaşmış durumda.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, maske takmak virüsün yayılmasını yavaşlatmak için kritik öneme sahip ve hem onları giyen insanları hem de etrafındakileri virüsü bulaştırmaktan korumaya yardımcı olacak.

Biden yönetimi, maske takmayı Trump yönetiminden daha agresif bir şekilde zorluyor. Başkan geçen ay eyaletler arası yolcuların maske takmasını ve federal mülk için maske talep etmesini zorunlu kılan bir idari emir imzaladı.

Biden ayrıca, virüsün yayılmasını azaltmak için başkanlığının ilk 100 günü boyunca Amerikalıları maske takmaya davet etti.



