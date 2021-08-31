Diş hekimi Gökhan Tunalıgil, 3D tasarım tekniği yani bilgisayar destekli dijital tarama yöntemiyle kısa bir sürede estetik diş tedavileri yapmanın mümkün olduğunu söyledi. Dr. Tunalıgil, “3D tarama ve tasarım sistemiyle tedavi öncesinde hastanın yüz oranını ve planlan estetik diş tedavileri sanal ortamda bir araya getiriliyor. Diş formu, diş rengi, ağız dokularıyla uyumu ve elde etmek istenilen gülüş stili tedavi öncesinde görülebiliyor” dedi.

Diş hekimi Gökhan Tunalıgil

Dijital gülüş tasarımının avantajlarından da bahseden Dr. Gökhan Tunalıgil, “Bu yöntemin avantajlarından biri; tedavi öncesinde hastayla üç boyutlu görüntüler üzerinde fikir alışverişi yapılabilmesi. Hastadan alınan fotoğraf ve video kayıtları üzerinde tasarlanılan diş şekilleri gösterilebiliyor. Bu aşamada hastanın istekleri varsa düzeltmeler yapılarak tedaviye geçiliyor” diye konuştu.

TEDAVİ SÜRESİ GENELLİKLE TEK SEANSA DÜŞÜYOR

Dr. Tunalıgil, bilgisayar destekli bu sistem sayesinde tedavi süresinin genellikle kısaldığını da belirtti: “Diş tedavilerinde hastaların en çok şikâyet ettikleri konu; tedavi süresinin bazen uzun olmasıdır. Bilgisayar destekli diş tedavilerinde bu süre neredeyse tek seansa düşebiliyor. Bilgisayar destekli sistemlerde özellikle cam seramik ve zirkonyum gibi işlemlerde seans sayısı az olduğu için doğal ve estetik bir diş yapısı elde edilebiliyor.”

İlandır

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.