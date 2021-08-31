Sağlık Dr. Gökhan Tunalıgil: Bilgisayar destekli tedaviyle de estetik dişlere sahip olunabilir

Dr. Gökhan Tunalıgil: Bilgisayar destekli tedaviyle de estetik dişlere sahip olunabilir

Sağlık

Dr. Gökhan Tunalıgil: Bilgisayar destekli tedaviyle de estetik dişlere sahip olunabilir

Yaşamın her alanını dönüştüren teknoloji, diş tedavilerinde yeni bir dönem başlattı. Klinik Bursa Diş hekimi Gökhan Tunalıgil, '3D tasarım tekniği ile diş tedavisi görenler, estetik değişimler yaşıyor' dedi.

31 Ağustos 2021, Salı 11:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Diş hekimi Gökhan Tunalıgil, 3D tasarım tekniği yani bilgisayar destekli dijital tarama yöntemiyle kısa bir sürede estetik diş tedavileri yapmanın mümkün olduğunu söyledi. Dr. Tunalıgil, “3D tarama ve tasarım sistemiyle tedavi öncesinde hastanın yüz oranını ve planlan estetik diş tedavileri sanal ortamda bir araya getiriliyor. Diş formu, diş rengi, ağız dokularıyla uyumu ve elde etmek istenilen gülüş stili tedavi öncesinde görülebiliyor” dedi.

Diş hekimi Gökhan Tunalıgil

Dijital gülüş tasarımının avantajlarından da bahseden Dr. Gökhan Tunalıgil, “Bu yöntemin avantajlarından biri; tedavi öncesinde hastayla üç boyutlu görüntüler üzerinde fikir alışverişi yapılabilmesi. Hastadan alınan fotoğraf ve video kayıtları üzerinde tasarlanılan diş şekilleri gösterilebiliyor. Bu aşamada hastanın istekleri varsa düzeltmeler yapılarak tedaviye geçiliyor” diye konuştu. 

TEDAVİ SÜRESİ GENELLİKLE TEK SEANSA DÜŞÜYOR

Dr. Tunalıgil, bilgisayar destekli bu sistem sayesinde tedavi süresinin genellikle kısaldığını da belirtti: “Diş tedavilerinde hastaların en çok şikâyet ettikleri konu; tedavi süresinin bazen uzun olmasıdır. Bilgisayar destekli diş tedavilerinde bu süre neredeyse tek seansa düşebiliyor. Bilgisayar destekli sistemlerde özellikle cam seramik ve zirkonyum gibi işlemlerde seans sayısı az olduğu için doğal ve estetik bir diş yapısı elde edilebiliyor.”

İlandır

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Yazarlarımızdan
Dr. Haydar Dümen
Odayı renklendirmek şart
Dr. Haydar Dümen
Opr. Dr. Hande Akbaş
Kadınlık hormonu azaldığı için sıkıntılar başlıyor
Opr. Dr. Hande Akbaş
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural
Omuz ağrılarınızı önemseyin
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural
Sevil Nas
Emzirme döneminde beslenme
Sevil Nas
Prof. Dr. Şükrü Mehmet Ertürk
Plazalarda corona’sız bir nefes sıhhat
Prof. Dr. Şükrü Mehmet Ertürk
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Posta Gazetesi Haydar Dümen’e sorulan yeni sorular (31 Ağustos 2021)