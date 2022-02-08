Dr. Hakan Ocak'tan genç hekim adaylarına altın niteliğinde tavsiyeler
Doktor Hakan Ocak, genç dişçi adaylarına tavsiyeler verdi. Hem üniversiteye hazırlanırken hem staj döneminde hem de mesleğe başladıklarında gençlerin kendilerini sürekli geliştirmesi gerektiğini belirten Dr. Ocak, araştırmanın ve yenilikleri sürekli takip etmelerinin önemini vurguladı.
08 Şubat 2022, Salı 16:23 Son Güncelleme:
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Ocak, şunları söyledi: “Diş hekimliği dünyada yapılan meslekler arasında en zor meslekler listesindedir. Özverili ve sabırlı olmalısınız. Zorluklara karşı hazırlıklı olmalı, işin duayenlerini takip etmelisiniz. Diş hekimliği eğitimi ve mesleği maddi olarak maliyetli bir meslektir. Gelir gider tablonuzu sürekli göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.”
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