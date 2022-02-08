Ocak, şunları söyledi: “Diş hekimliği dünyada yapılan meslekler arasında en zor meslekler listesindedir. Özverili ve sabırlı olmalısınız. Zorluklara karşı hazırlıklı olmalı, işin duayenlerini takip etmelisiniz. Diş hekimliği eğitimi ve mesleği maddi olarak maliyetli bir meslektir. Gelir gider tablonuzu sürekli göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.”

İlandır

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.