Dr. Kerem Turgut Atasoy: Çene kisti kansere dönüşebilir

Ağız Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Kerem Turgut Atasoy, çene kistlerinin belirti vermeden, yavaşça büyüdüğünü söyledi: “Çene kistleri çoğunlukla hiçbir belirti vermeden gelişir. Bazen hasta tarafından tesadüfen fark edilen, ağrısız şişlik şeklinde görülebilir veya hiç fark edilmeksizin çene dokularında yayılım göstererek hasara yol açabilir. Yumuşak dokularda veya çene kemikleri içinde gözlenebilen, içinde sıvı bulunan ve doku tarafından sınırlandırılmış bir çepere sahip olan kistler çoğunlukla yavaş bir büyümeyle seyrederler.”

AĞIZDA KOKUYA VEYA ŞİŞLİĞE YOL AÇABİLİR

Çene kistlerinin diş kaynaklı olabildiği gibi tamamen farklı embriyolojik sebeplerle de oluşabildiğini anlatan Dr. Kerem Turgut Atasoy, “Çene kisti ağız içerisinde akıntı, kötü koku, kötü tat, dişetinde iltihap ve dışarıdan dokunulduğunda şişlik şeklinde belirtiler verebilir. Çene kistleri bir bulgu vermedikleri zaman gizlice büyür ve çoğunlukla tesadüfen çene röntgenlerinde gözlenirler” dedi.

Ağız Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Kerem Turgut Atasoy

CERRAHİ OPERASYONLA ALINMASI GEREKEBİLİR

Tedavi süreci hakkında da konuşan Dr. Atasoy, hastalığın cerrahi operasyon gerektirebileceğini dile getirdi: “Çene cerrahisi uzmanınca yapılan müdahaleyle iltihap, şişlik, tümöral değişim, dişlerde ağrı ve yer değiştirme gibi olası problemler önlenebilir. Çene kistlerinin tedavisinde iki temel tedavi yöntemi mevcuttur. Biri kistin bulunduğu yerden tamamen tek parça halinde çıkarılması (enükleasyon), diğeri ise kistin çok büyük olması halinde küçültülmesi (marsüpyalizasyon) yöntemidir. Küçültülen çene kisti daha sonra ilgili bölgeden ikinci bir operasyonla çıkarılır. Bu yöntem, kistin çevre dokulara çok yayıldığı durumlarda ilgili dokuları korumak amacıyla uygulanmaktadır.”

ÇENEDE BIRAKILMASI DOĞRU DEĞİL

Nadiren de olsa çene kistlerinin kansere dönüşme ihtimalinin bulunduğuna dikkat çeken Dr. Kerem Turgut Atasoy “Bu tür lezyonların çene içerisinde bırakılması doğru değildir. Kistlerin histopatolojik olarak incelenmesi, türünün belirlenmesinde ve uzun dönemde tekrarlanmasının önüne geçilmesinde büyük önem taşımaktadır.”

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