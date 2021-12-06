Dr. Ömer Ekiz: Gülüş tasarımı yeni trend

Ekiz Clinic’in kurucularından Dr. Ömer Ekiz, güzellik ve estetik kavramlarının hızlı değiştiğini vurguladı. Estetik diş hekimliğinin başlıca unsuru olan "gülüş tasarımı" uygulamalarını gerçekleştiren Ekiz "Gerçek gülüş tasarımı yüz yapısını tamamlayan ve hastaya istediği estetik görünümü ve fonksiyonu kazandırmayı amaçlayan tasarımdır" sözlerini kullandı.

Doğal ve estetik gülüş için başvuran hastalarla tasarımın her sürecinde iletişim halinde bulunduklarını vurgulayan Dr. Ömer Ekiz, tasarım sürecinin 7-10 gün arasında tamamlandığını belirtti.

Tüm Türkiye’den hasta ağırladıklarını belirten Ekiz, yoğunluğun Ege Bölgesi’nden olduğunu dile getirdi.

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