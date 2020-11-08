Türkiye Dr. Sami İpek corona virüsten hayatını kaybetti

Dr. Sami İpek corona virüsten hayatını kaybetti

Türkiye

Dr. Sami İpek corona virüsten hayatını kaybetti

Melikgazi Belediyesi önceki dönem başkanlarından Dr. Sami İpek, corona virüs dolayısı ile hayatını kaybetti.

08 Kasım 2020, Pazar 00:41 Son Güncelleme:
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Melikgazi Belediyesi önceki dönem başkanlarından Dr. Sami İpek, corona virüs teşhisi ile hastaneye kaldırıldı. Bir süredir virüs dolayısıyla tedavi gören Sami İpek korona virüse yenik düşerek, 73 yaşında hayatını kaybetti.

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Sami İpek'in cenazesi yarın Hulusi Akar Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

İHA

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