DR. Sarah Jarvis sosyal medya üzerinden kullanıcıları uyardı:

Her şey bir kadının attığı "Kızların midelerinin dibindeki hafif şişliğin aslında rahim olduğunu öğrendim.” tweeti sonucu ortaya çıktı.

Sözlerine “Bunun okullarda daha fazla öğretilmesi ve özellikle çocukların bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kelimenin tam anlamıyla midemdeki şişkinlikten kurtulmaya çalışırken rahmime zarar vererek kendimi öldürüyordum.” diye devam eden Twitter kullanıcısı kadına yanıt elbette gecikmedi.

Patient.info'nun klinik direktörü Dr. Sarah Jarvis, duruma hızlıca ışık tuttu: "Hamile kalmazsanız veya kas astarınızda kanser riski taşımayan fibroid denilen geçici bir sağlık sorunu olmazsa rahminizi karnınızda hissedemezsiniz. Rahim, genellikle sadece 3-4 inç uzunluğundadır ve pelvis kemiğinizin arkasında pelvisinizin içinde sıkışıp kalır. Hamile kaldığınızda, karnınızdaki bebek ancak yaklaşık olarak 12. haftasına ulaştığında rahminiz pelvik kemiğinizin üzerinde hissedilecek kadar büyür. Fibroid dediğimiz geçici rahatsızlık ise rahim genişlemesine neden olur, ancak hamilelik dönemine nazaran rahim daha az genişler. Birçok kadın mide bölgesinde bir veya birkaç küçük fibroide sahip ve rahim, tüm bu şartlar dışında karnınızın altındaki pelvik kemiğin üstünde hissedilecek kadar büyük değil. Ancak, fibroidler aşırı durumlarda rahmin 6 aylık hamile kalan bir kadının rahmi kadar genişlemesine neden olabilir."

Konuyla ilgili sosyal medya kullanıcılarından bazıları Dr. Sarah Jarvis’in açıklamalarını destekleyerek rahim ile midenin aynı yerde olduğu düşüncesinin "anatomik olarak yanlış" olduğunu söylerken, bazıları ise durumu pek dikkate almayarak işi şakaya vurdu.

Yapılan şakacı paylaşımlardan en dikkat çekeni ise “Ben şişman değilim, sadece rahmim geniş.” oldu.

Başta attığı tweet ile gündeme oturan ve tartışmalara sebep olan kadın ise, tüm bu açıklamalar ve kendisine yapılan şakalardan sonra son olarak şunları söyledi: "Rahmimizin midemizde olmadığını ben de biliyorum, elbette aksini iddia etmiyorum. Sadece mide kesemizin zaman zaman şişmesi rahmimizden kaynaklanıyor demek istiyorum.”





Bu haberi de okudular Yediği yemekten sonra beyninde kurtçuklar oluştu