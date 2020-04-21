Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kalaycı, son mesajında "Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?” demişti.

Haluk Levent sahip çıktı

Kurucusu olduğu AHBAP derneği ile ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşan ve herkesin gönlünü fetheden Haluk Levent Dr. Yavuz Kalaycı'nın kızlarına sahip çıktı. Ünlü sanatçı Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Yavuz Kalaycının eşi ve çocuklarıyla birlikteyim.

Hepinizin adına başsağlığında bulundum.

Eşi 'Yavuz’un sınıf arkadaşları hep yanımızda sağ olsunlar' dedi

Bizler de bu iki kızımızın öğrenim hayatları boyunca bursunu sağlayacağız.

Ve artık bizim de kızlarımız onlar.

Merak etmeyin."



