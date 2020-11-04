Dr. Yunus Doğan karın germe ile ilgili merak edilenleri anlattı

Karın bölgesinde yaşanan deformasyonlar birçoğumuzun kabusu. Düzensiz kilo alıp verme, gebelik ve diğer bir çok sebepten ötürü karın bölgesinde ciddi deformasyonlar oluşmaktadır. Hatta ve hatta kas deformasyonlarının aşırıya kaçması neticesinde oluşan deri fazlalığının sporla ya da diyetle toparlanması mümkün değildir.

Cilt fazlalığı ve kas deformasyonları gibi problemleri ortadan kaldırarak pürüzsüz ve sıkı bir hale getirebilmenin sadece karın germe ameliyatı ile mümkün olabileceğini belirten Dr. Yunus Doğan, karın germe ameliyatlarında sadece cilt fazlasının değil aynı zamanda ayrışan ve gevşeyen karın kaslarının da düzeltildiğini söyledi.

Liposuction ameliyatlarının da bu hususta uygulanabileceğini belirten Dr. Doğan, böylelikle ince, sıkı ve dümdüz bir karna sahip olunabileceğini vurguladı. Ameliyatın oldukça güvenli olduğunu söyleyen Dr. Doğan, ameliyat bitiminde fazla sıvıyı dışarı almak amacıyla “dren” adı verilen iki tüpün yerleştirileceğini belirtti.