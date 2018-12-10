Drake aklanınca soluğu tatilde aldı
Kanadalı aktör ve müzisyen Drake, hakkında açılan tecavüz davasından aklanınca soluğu tatilde aldı
Drake, model Layla Lace’in tecavüz suçlamasıyla açtığı davadan aklanınca tatile çıktı. Karayipler’e giden ünlü şarkıcı otel odasında verdiği mayolu pozu Instagram’da 51.7 milyon takipçisiyle paylaştı.
Drake, Instagram'dan bu kareyi paylaştı.
Layla Lace, Drake'nin kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla şarkıcıya dava açmıştı.
KANADALI RAPÇİ REKOR KIRDI
Sadece 2018 yılında 7,9 milyar dinleme sayısı elde eden Kanadalı rapçi bugüne kadar tüm zamanların en çok dinlenen sanatçısı olmuştu.