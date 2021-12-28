Magazin Drake para dağıttı!

Drake para dağıttı!

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Drake para dağıttı!

Drake, Noel günü desteyle para dağıttı. Ünlü rapçinin görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu.

28 Aralık 2021, Salı 17:34 Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü rapçi Drake, geçtiğimiz cumartesi günü Toronto'da arabasıyla gezerken sokaktaki insanları adeta para yağmuruna tuttu. Karşısına çıkan insanlara tomarla para dağıtan 35 yaşındaki Kanadalı şarkıcının görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

İNSANLARI ŞAŞIRTTI

Yayınlanan videoda bir kadının "Aman Tanrım, bu çılgınca!" derken, başka bir kişinin "Teşekkürler kardeşim. Minnettarım arkadaşlar, kendinize iyi bakın" ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Drake de onlara "Zaten biliyorsunuz!" yanıtını veriyor. Ünlü rapçinin ne kadar para dağıttığı bilinmiyor.

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