Drake yaşanan facianın ardından kulübe eğlenmeye mi gitti?

ABD'nin Houston kentinde gerçekleştirilen ve 9 kişinin izdiham nedeniyle hayatını kaybettiği Astroworld Festivali'nde sahne alan şarkıcı Drake'in yaşanan trajedinin ardından eğlenceye gittiği iddia edildi.

Independent'in haberine göre; Drake, Houston'daki bir stripriz kulübünde yaklaşık 1 milyon dolar harcadı.

Rapçinin arkadaşı olduğu belirtilen DJ Akademiks'in sosyal medya hesabında, 9 Kasım'da paylaştığı videoda birçok kadının nakit paraları topladığı görülüyor.

Videoyu çeken kişi parayı sayan kadınlardan Drake'e teşekkür etmelerini istediğinde hepsi bir ağızdan "Teşekkürler Drake" diyerek karşılık veriyor.

PAYLAŞIMI SİLDİLER

Gece kulübünün hesabından sildiği ancak daha sonra The Sun'ın yayımladığı paylaşımda ise Drake'in orada bulunduğuna işaret edecek şekilde rapçinin Instagram hesabının etiketlendiği görülüyor.

5 Kasım'da düzenlenen festivalde yaşananların ardından rapçi, Instagram hesabından "Son birkaç günümü bu yıkıcı trajediyi kabullenmeye çalışarak geçirdim" demişti. Striptiz kulübünün müdavimlerinden biri olduğu belirtilen Drake'in festivalden birkaç gün önce de mekana gittiği düşünülüyor.

TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

BBC'de yer alan habere göre; konserde yaralanan bir kişi, ünlü rapçi Travis Scott ve Drake'i kalabalığı kışkırtmakla suçlayarak, 1 milyon dolar tazminat istedi.

23 yaşındaki Kristian Paredes tarafından açılan davada, Scott ve Drake "isyan ve şiddeti kışkırtmak"la suçlanırken, mekan ve eğlence şirketinin yeterli güvenlik ve tıbbi hizmetler sağlamadığı iddia edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Houston'daki Astroworld Festivali'nde Cuma günü yerel saatle 21.00'da Scott'un sahne aldığı sırada yaşanan izdihamda 9 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

İzdihamın ardından yaptığı açıklamada Scott, en küçüğü 14 yaşında olan kurbanların ailelerine yardım etmeye çalıştığını söylemişti.