Drakonik çanak görünümü, 26 Şubat-28 Mayıs 2020 ve daha sonra, 31 Aralık 2020-26 Mart 2021 tarihleri arasında pandeminin en şiddetli dönemlerinde aktifti.

Şimdi, 15 Aralık 2021 itibariyle Mars’ın Güney Ay Düğümünü aşmasıyla yeniden oluşan drakonik çanak, 23 Nisan 2022 tarihinde Merkür Kuzey Ay Düğümünü aşana kadar, 4 ay boyunca etkili olacak. Bu süreçte, aylık seyahati içinde yalnızca Ay, drakonik çanağın dışına çıkacak.

Drakonik çanak teriminden önce, Ay Düğümleri, çanak tipi haritalar ve Vedik astrolojide kullanılan Kala Sarpa’dan biraz bahsetmeli.

· Ay Düğümleri, binlerce yıldır yaşamın ve aydınlığın kaynağı olan Güneş ile onun ışığını bizim şuurumuza süzen Ay’ın, Dünya perspektifiyle yollarının kesiştiği noktalardır. İlahi müdahale adına portal görevi gören bu noktalar, kolektifte ve etki ettiği bireysel haritalarda kadersel dönüm noktalarını işaret ederler.

· Çanak tipi harita sahibi, içinde bulunduğu yarımküre konularına göre değişmek üzere, kendi adına önemli bir misyon ve güçlü bir konsantrasyon sahibi olur. Hep eksik hissettiği yarısını, dış dünyada diğer insanlar veya kendini adadığı misyonunda arar.

· Kala Sarpa yoga/dosha, Vedik astrolojide klasik gezegenlerin Kuzey ve Güney Ay düğümleri arasında 180°lik eksen içindeki yarımkürede hapsolduğu özel bir dizilimdir. “Siyah yılan” veya “zamanın yılanı” anlamına gelir. Bu kişilerin hayatlarının iniş çıkışlar, dengesizlikler, beklenmedik durumlarla dolu olduğu ve başarıyı mücadele yoluyla elde edecekleri söylenir. Yine de bu görünüm, tarihte pek çok iz bırakmış kişinin haritasında bulunur.

· Drakonik Çanak terimi, Alan Annand’ın deyimiyle, haritayı iki eşit parçaya bölen karmik Ay Düğümleri ve Marc Edmund Jones’un harita tipleri ile ilgili çalışmasından çanak tipi haritanın birleşiminden oluşmaktadır. Vedik sistemi, bu görünümü yalnızca klasik gezegenlerle çalışırken, Drakonik Çanak terimine, jenerasyon gezegenleri de dahil olabilir; dolayısıyla bu haliyle Kala Sarpa’dan daha nadir gerçekleşmektedir.

Jenerasyon gezegenlerini de içeren bir nevi Ay Düğümleri hapsi, kuşkusuz bireysel hayatlarımızda olduğu gibi, küresel olarak da önemli karmik dönüm noktalarından geçmekte olduğumuzu vurgulamakta. Kişisel haritaların dışında, Dünya Astrolojisinde de drakonik çanağın daha geniş araştırılması gerektiğini düşünüyorum.

Transitler aracılığıyla kolektif alanda bir süre bu enerjiyi deneyimleyeceğimizden:

Bu Dönemde Nelere Dikkat Etmeli?

· Yüksek odaklanma getireceğinden, takıntı geliştirmemeye;

· İçte büyüyen boşluk hissini niteliksiz ilişkiler, yeme-içme, alışveriş gibi aşırı tüketim yoluyla tatmin etmemeye;

· Tek yönlü düşünmemeye, peşin hükümlü olmamaya;

· Ay Düğümleri her zaman kadersel ve karmik olanla bağlantılı olduğundan hak yememeye dikkat etmeli.

Bu Dönemi Nasıl Yapıcı Değerlendirebiliriz?

· Bu görünüm, yüksek odaklanma ve her işin altından kalkma becerisi getirdiğinden, yarım kalmış işleri hızlandırabilir;

· Eksik hissedilenler daha net görüneceğinden, gelişime ihtiyaç duyan alanlar üzerinde çalışılabilir;

· Bu kadar güçlü bir konsantrasyonu gelecek planlarımız/ideallerimiz için kullanabilir;

· Geçmişte ekilen tohumların kalitesinde hasat alınacak zamanlara işaret ediyor olabilir.

Aslında bu dört aylık süre zarfında drakonik çanak hapsindeki pek çok gezegen Ay Düğümleri ile dik açı irtibatına girerek Güney eğilme(bending) noktasından geçecek. Güney bending etkisiyle, içe dönme, bir şeyleri bırakma ve vazgeçme temaları öne çıkabilir.

Aşağıda belirttiğim tetikleme zamanlarında daha güçlü hissedilmek üzere, hem küresel ölçekte hem de kişisel hayatlarımızda gezegen doğalarına bağlı olarak pek çok konu odağa taşınarak, peş peşe testten geçecek. Gezegen doğalarına göre odağa taşınan konular sırasıyla:

3 Ocak: Jüpiter’in Güney bending noktasından geçmesiyle, etik-ahlak-inançlarla ilgili, genişleme-özgürleşme aradığımız alanlar, yurtdışı ve finansal konular;

16 Şubat: Güneş ile başarılı olmak, görünür olmak/irademizi ve iç sesimizi dışarı yaratıcı bir şekilde ortaya koymak istediğimiz alanlar/yönetici-otorite makamları ile ilgili konular;

6 Mart: Merkür ile zihinsel durum/iletişim/anlaşmalar/eğitim/seyahatler/alışveriş/teknoloji gibi alanlar;

30 Mart: Venüs ile ilişkiler/değer mekanizması/finansal konular odağa taşınacak.

5 Nisan: Klasik Astrolojideki iki kötücül Mars-Satürn’ün Ay Düğümlerinin Güney bending noktasında kavuşmaları etkisiyle içte büyüyen agresyon/isyan, kalıpları aşıp dışarı çıkacak kanal arayabilir. Ayrıca, sorumluluklar köşeye sıkışmış hissettirebilir, aksiyon almadan artık rahat bırakmayan bazı koşullar gelişebilir.

Bu hassas günlerde, Jüpiter, Ay düğümlerine uyumlu açıdan yetişerek, Balık burcunda Neptün ile 12 Nisan’da yapacağı kavuşuma doğru ilerlerken, bu gerilimi önemli ölçüde yumuşatma şansına sahip.

Eski astrologlar Mars-Satürn kavuşumunun aynı burçta üst üste kavuşmasını salgınla ilişkilendirmişler. Şimdi iki kötücülün yeniden Kova burcundaki ikinci kavuşumunu, özellikle bu kavuşumun tam da drakonik çanağın içindeki Ay Düğümlerinin bending noktasında olmasını, küresel düzeydeki tüm odağın, salgının tamamen ortadan kaldırılması üzerine yoğunlaşacağını umut ediyorum.

Drakonik çanak görünümünün biteceği, anlamlı tarih 23 Nisan’da, Neptün ve Jüpiter ile kavuşuma ilerleyen Venüs dikkat çekiyor. Venüs ve Jüpiter’in özellikle Balık burcundaki kavuşumları eski astrologlar tarafından çok uğurlu kabul edilmiştir. Bu uğurlu kavuşumun, Türkiye haritasının dış imajını gösteren evinde gerçekleşmesinin, ülkemiz adına güzel gelişmeleri getirmesini diliyorum.

Önümüzde gerçekten hem çok hızlı, hem de çok önemli gelişmelerin olacağı bir dönem var. Bu dönemde hayatımızdan çıkanlara da hayatımıza girenlere de iyi dikkat edersek, ilahi dokunuşları fark edebiliriz.