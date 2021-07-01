Dream Games de 1 milyar dolar barajını aştı

Mobil oyun geliştiricisi Dream Games, son yatırım turunda 155 milyon dolarlık yatırım alarak 1 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Dream Games böylece Türkiye’den çıkan üçüncü milyar dolarlık girişim (unicorn) oldu. Dream Games’in bugüne kadar aldığı toplam yatırım ise 212 milyon dolara ulaştı. Şirketten en büyük pay alan yatırımcılar Index Ventures ve Makers Fund olurken, Balderton Capital, IVP ve Kora da şirkete yatırım yaptı.

İLKİ DE OYUN ŞİRKETİ

Türkiye’nin ilk unicorn şirketi ise 2020 yılında 1 milyar dolar değerlemeyi aşan yerli mobil oyun şirketi Peak Games olmuştu. 2010’da İstanbul’da Sidar Şahin tarafından kurulan yerli oyun şirketi Peak, geçtiğimiz yıl 1.8 milyar dolara dünyanın en büyük oyun firmalarından ABD merkezli Zynga’ya satılmıştı ve böylece Türkiye’den de ilk kez bir teknoloji girişimi, 1 milyar doların üzerinde bir değere satılarak ilk Türk ‘unicorn’ unvanını almıştı.

EN DEĞERLİSİ GETİR

Dünyada ilk kez ortalama 10 dakikada market ürünleri teslimat modelini 2015’te başlatan Getir, yerli mobil oyun şirketi Peak’in ardından, Türkiye’nin ikinci milyar dolarlık girişimi olmuştu. Getir, geçtiğimiz martta aldığı 300 milyon dolarlık yeni yatırımla 2.6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşarak sadece 5.5 yıl gibi kısa bir sürede unicorn olan ilk Türk şirketi olmuştu.