Dreams inceleme – Hayal ettiğiniz oyunu geliştirin

Ozan Binay/posta.com.tr

Normal bir geliştirici firmanın yanı sıra Media Molecule’ün tek bir amacı vardı, oyuncuları kendi hayal ettikleri oyunları yapma ve bunu paylaşma konusunda onları güçlendirme. LittleBigPlanet ile bu konsepti 2D olarak tasarlamışlardı ve oldukça başarılı oldular. Dreams’in piyasaya sürülmesi ile beraber, Media Molecule tüm sınırları alt üst edip oyuculara kendi istediklerini yaratabilmeleri için gerekli olan her şeyi verir. Dreams için tam anlamıyla oyun denemeyebilir, ancak oluşturma araçlarını doğru kullanarak bu süreci daha eğlenceli ve kolay bir hale getirebilirsiniz, hatta hiç oyun yapma fikri olmayan birine bile güzel bir deneyim yaşatabilir.

Temel kontroller, 3D uzaydaki nesneleri şekillendirmeyi ve hareket ettirmeyi kolaylaştırıyor ve basit bir görsel programlama dili ile prototipleri anında düzenleme ve oynatma arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Yine de Media Molecule’ün video eğitimlerini aradaki püf noktalarını öğrenmek için izlemeniz gerekebilir, ancak her şey çok akıllıca tasarlanmış ve bu oluşturma süreci sanki bir iş değil de deneysel bir oyun gibi hissettiriyor.

Acemi bir şekilde bir prototipi bir araya getirmiş olabilirsiniz, ancak Dreams’in çığır açan sanat araçlarıyla bunu güzelleştirme imkanınız var. Dreams’in çoğu oyun içinde her nesnenin yüzeyine uygulanan küçük sanatsal fırça darbelerinde yatar yani Flecks’te. Bu eklenti ile uygun gördüğünüz nesneleri renklendirebilir, çözebilir ya da canlandırabilirsiniz, ya da basit bir küreyi saniyeler içinde yeşil bir tepeye dönüştürebilirsiniz. Yaptığınız işleri daha iyi bir hale getirmek için, Heykeltıraşlıktan, resme, animasyon ve efektlerin uygulanmasına kadar birçok seçeneğiniz var, açıkçası bu kadar fazla opsiyon beklemiyordum.

Açıkçası Media Molecule bu oyunu ne kadar kolay yaparsa yapsın, bazı oyuncular oyun yapmaktan çok onları oynamak isteyecek. Dreams’in size sunacakları hakkında şüpheleriniz olabilir, ancak emin olabilirsiniz ki oyun sizi şaşırtacak.

Tüm Dreams kreasyonları Dreamiverse’e yüklenebilir. Media Molecule burada oyuncuların istediği içeriğe ulaşmalarını kolaylaştırmak için filtreleme sistemini kullanıyor, ancak daha da önemlisi bunları koleksiyon olarak birleştirip sonra paylaşabilmeniz. Beğendiğiniz bir tasarım bulduğunuzda, kullanıcıların hangi koleksiyona eklediğini görüp diğer seçime geçebilirsiniz.

Oyun içindeki eğitimleri düzgün bir biçimde tamamlamış olsanız bile, Dreams sizi yuvadan biraz erken çıkardığı için gelişmiş aletleri, değişkenlikleri kendi başınıza bulmanız gerekebilir. Media Molecule, daha fazla eğitim ve masterclass eklemeyi planladığını söylediği için Dreams’in gelişimi devam edebilir. Umarım yeni oyuncuların daha iyi anlayabileceği eğitim bölümleri eklerler.

Sonuca bağlayacak olursak...

Bir oyun motorunu tasarlamak sizin için sancılı bir dönem olabilir, ancak Dreams için böyle değil. Dreams ile hayalinizdeki oyunu nasıl yapabileceğinizi, nasıl tasarlayabileceğinizi eğlenceli bir yoldan öğrenebilirsiniz. Oyun içindeki eğitimler bu tür oyunlara yeni alışmaya başlayan kişiler için karışık gelebilir ancak zamanla çözümleyebilirsiniz. Dahası, hiçbir yerde bulamayacağınız bir sürü mini oyuna tek bir oyun içinde erişim olanağınız var. Bence, Dreams arada harcanıp gitmemesi gereken bir oyun ve her tür oyuna açık bir oyuncuysanız kesinlikle denemelisiniz.





Artıları

- Oyun oluşturma için araç yelpazesi geniş

- Kendi içinde farklı oyunları keşfedebileceğiniz platform

- Eğitimler tatmin edici





Eksileri

-Kontroller bazen zorlaşabiliyor, ancak ayarlardan kendinize göre ayarlama imkanınız var



