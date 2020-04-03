Dreamtürk’ten #EvdenCanlı!

Hafta boyunca Dreamtürk ekranlarında izleyicisiyle buluşan Melis Baştuğ (Cafe Pop), Hilal Özgani (Rengarenk) ve Refik Sarıöz (Deşarj) haftanın belirli bir günü Dreamtürk Tv sosyal medya hesabında ünlü bir konuk ile yapacağı ortak yayınla izleyicileriyle tekrar buluşacak.

3 Nisan Cuma saat 11.00’de #EvdenCanlı Cafepop’un ilk konuğu sevilen sanatçı Özgün olacak… Bu keyifli yayını @dreamturktv Instagram hesabından takip edebilirsiniz.



