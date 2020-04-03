Dreamtürk’ten #EvdenCanlı!
Dünya genelinde yaşanan corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle canlı yayınlarına ara veren Dreamtürk, sosyal medya üzerinden programlarına devam edecek.
03 Nisan 2020, Cuma 13:35 Son Güncelleme:
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Hafta boyunca Dreamtürk ekranlarında izleyicisiyle buluşan Melis Baştuğ (Cafe Pop), Hilal Özgani (Rengarenk) ve Refik Sarıöz (Deşarj) haftanın belirli bir günü Dreamtürk Tv sosyal medya hesabında ünlü bir konuk ile yapacağı ortak yayınla izleyicileriyle tekrar buluşacak.
3 Nisan Cuma saat 11.00’de #EvdenCanlı Cafepop’un ilk konuğu sevilen sanatçı Özgün olacak… Bu keyifli yayını @dreamturktv Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
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