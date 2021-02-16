Cavs'te Cedi Osman, 20 sayı atmasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi. Cavs ile Warriors arasındaki maça ise Cedi Osman ve Draymond Green arasında yaşananlar damgasını vurdu.

Maçın bitimine 5 dakika kala Cedi Osman'ın üçlük denemesi potaya değmeden dışarı çıktı. Bunun üzerine Warriors yedek kulübesinde oturan Draymond Green ayağa kalktı ve Cedi'yi tiye alan sözler kullandı.

NBA'de sivri açıklamaları ve alaycı tavırları ile zaman zaman tepki çeken Green, Cedi Osman'a 'Vay, vay, vay...' diye gülerek bağırdı ve bu hareketini uzun bir süre devam ettirdi.



