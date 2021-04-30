Antalya'da kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi için arkadaşlarıyla birlikte organizasyon yapan otomobil tutkunu İsmail Göksu, 18 Ocak akşamı Çandır Şehit Öğretmen Mustafa Saadettin Küçük Ortaokulu bahçesine geldi. Kız arkadaşı Gözde Yıldırım (25) ile okulun bahçesine gelen İsmail Göksu, meşale ve konfetiler arasında diz çökerek evlilik teklifinde bulundu.





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Bu sırada gencin arkadaşlarından biri de 07 FK 354 plakalı otomobiliyle çiftin etrafında drift yapmaya başladı. Bu anı ölümsüzleştirmek isteyen arkadaşları, cep telefonu ile çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyadaki görüntüleri ihbar olarak değerlendiren jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Jandarmanın takibi sonrası olayın yaşandığı gün gözaltına alınan İsmail Göksu ve arkadaşlarına, toplam 78 bin 137 TL ceza kesildi. Yaşanan olayın ardından çift, Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde evlendi. İsmail ve Gözde Göksu çiftinin, Serik'e bağlı Çandır Mahallesi'nde evlerinin önündeki düğüne ise Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de geldi. Göksu çiftine mutluluklar dileyen jandarma görevlileri, kendilerine çiçek hediye etti.

CEZAYI ÖDEMEK İÇİN ARACINI SATIŞA ÇIKARDI

İsmail Göksu, cezaların ödeme zamanının geldiğini, parayı karşılayamadığı için de aracını satışa çıkardığını söyledi. Göksu, "Bu araca çok emek harcadım. Şu ana kadar toplam 30 bin lira ceza geldi. Birikmiş paramı düğün için harcamıştım. Bazı arkadaşlarım düğünümde bana destek oldu. Ama onlara da ödeme zamanı geldi. Bu araç yaklaşık 2.5 yıldır bende. Aldığımda çok kötü durumdaydı. Çok masraf ettim. Modifiyeyi çok seviyorum. Hayatımı bu arabaya adadım. Sonra evlenmeye karar verdim. Tam borçsuz evleneyim derken bu iş başıma geldi. Cezalar nedeniyle de aracımı satılığa çıkardım" dedi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)-