Drone destekli deniz denetimi… İlk kez yapıldı!

Tatil sezonunun başlaması ve kentte deniz turizminin yoğunluk göstermesi nedeniyle 20 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında Yalova merkez, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Altınova'daki plajlarda denetimler yapıldı.

Jetski ve polis botunun da yer aldığı denetimlerde ilk kez drone kullanıldı.

EL İLANLARI DAĞITILDI

Hem denizden hem de havadan sürdürülen denetimlerde, kentte turizm hizmeti veren işletmelerin, yüzme alanlarının ve su sporlarına yönelik faaliyetlerin vatandaşlara daha güvenli bir şekilde hizmet vermesi sağlandı.

Denetimlerde ayrıca boğulma vakaları ve bu olaylardaki ilk yardım konularını içeren el ilanları tatilcilere ve plajlarda hizmet veren cankurtaranlara dağıtıldı.



