Drone ile kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen 60 sürücüye ceza yağdı
Karabük’te polis ekiplerinin drone destekli denetimde kırmızı ışıkta geçen 60 sürücüye 14 bin 100 TL idari para cezası kesildi
Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan denetimler sıklaştırıldı.
14 BİN 100 TL CEZA KESİLDİ
Drone destekli yapılan uygulamada, kırmızı ışıkta geçen sürücüler anbean kayıt altına alındı. Kırmızı ışıkta geçerek kural ihlali yapan 60 sürücüye 14 bin 100 TL idari para cezası kesildi.
İHA