Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan denetimler sıklaştırıldı.

14 BİN 100 TL CEZA KESİLDİ

Drone destekli yapılan uygulamada, kırmızı ışıkta geçen sürücüler anbean kayıt altına alındı. Kırmızı ışıkta geçerek kural ihlali yapan 60 sürücüye 14 bin 100 TL idari para cezası kesildi.

İHA